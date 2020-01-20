Е-кабинет водителя: появилась новая бесплатная услуга

В электронном кабинете водителя появилась новая услуга - "Управление надлежащим пользователем". Она позволяет предоставлять право пользоваться автомобилем человеку, который не является его владельцем.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Услуга бесплатная. Ее создали, чтобы за нарушение правил дорожного движения отвечал водитель, а не владелец авто. Именно водитель будет получать оповещения о штрафах.
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Одним автомобилем сможет пользоваться еще один человек, кроме владельца. Стать надлежащим пользователем может только человек с водительскими правами.
Подать заявку на такую услугу может как владелец, так и надлежащий пользователь. Для этого надо зайти в электронный кабинет водителя или на Правительственный портал в раздел "Электронные услуги".
Водители начали использовать мобильное приложение "Действие". В нем доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.
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