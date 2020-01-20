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понедельник, 20 января 2020 16:56

Е-кабинет водителя: появилась новая бесплатная услуга

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Е-кабинет водителя: появилась новая бесплатная услуга
В Электронном кабинете водителя появилось онлайн-разрешение любому управлять авто. Фото: tarashcha-rda.gov.ua

В электронном кабинете водителя появилась новая услуга - "Управление надлежащим пользователем". Она позволяет предоставлять право пользоваться автомобилем человеку, который не является его владельцем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Услуга бесплатная. Ее создали, чтобы за нарушение правил дорожного движения отвечал водитель, а не владелец авто. Именно водитель будет получать оповещения о штрафах.

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Одним автомобилем сможет пользоваться еще один человек, кроме владельца. Стать надлежащим пользователем может только человек с водительскими правами.

Подать заявку на такую ​​услугу может как владелец, так и надлежащий пользователь. Для этого надо зайти в электронный кабинет водителя или на Правительственный портал в раздел "Электронные услуги".

Водители начали использовать мобильное приложение "Действие". В нем доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

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Дата
20
января

Сегодня нельзя умываться и принимать подарки у чужих

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