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понедельник, 16 декабря 2019 15:40

Водители начали использовать мобильное приложение "Дія"

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Водители начали использовать мобильное приложение &quot;Дія&quot;
Правоохранители смогут подтвердить документы с помощью QR-кода. Фото: zak-insider.com

Сегодня водители автомобилей начали применять мобильное приложение "Дія".

В нем доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто, сообщили на сайте "Приватбанка".

Для бета-тестирования зарегистрировались более 58 тыс. украинцев. В первой волне применения участие примут только 20 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бумажной бюрократии конец. Прописка, права, свидетельства и другие документы перенесут в смартфон

Отобранные участники тестирования получают индивидуальные письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к применению. На дорогах приложение можно использовать после входа в личный кабинет и загрузки документов.

Правоохранители смогут подтвердить документы с помощью QR-кода. Если полицейские будут отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.

Период тестирования продлится в течение месяца. За ето время команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.

В следующем обновленные приложения "Дія" также появится возможность восстановить утраченные водительские права. Новый документ отправят по почте.

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