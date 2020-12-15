Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19

По словам Комаровского, вопрос пандемии очень политизирован. Фото: pinterest.com

Тесты на коронавирус могут показывать неправду.

К ним надо относиться скептически, поскольку 30% ПЦР-тестов показывают отрицательный результат, даже при выраженной болезни.

Многие продают тесты с необходимыми для вас результатами, сообщил врач Евгений Комаровский во время интервью на своем канале на YouTube.

"Теоретически я хочу знать, какой государственный орган проверяет, контролирует лаборатории. Кто это и почему мы с вами не имеем регулярных отчетов. И вообще, какой процент результатов ложный. Я знаю, что в США этим занимаются постоянно. У нас исследований на эту тему не вижу и не слышу", - рассказал он.

Также он отметил, что его знакомые получали тест с высоким уровнем антител, однако симптомов болезни у них не было. А в другой лаборатории тест не выявил антитела в организме вообще.

"Поэтому я считаю, что самое важное, что ни вы, ни ваши врачи не должны рассматривать любые тесты, как догму, как абсолютную истину. Что касается тестов, нужно много скепсиса нам всем. Это важно. Количество людей, которые просто продают тесты с любыми вам необходимыми результатами, велико. Я не понимаю, почему до сих пор эти тесты ПЦР рассматривают как основу. Во время выраженного коронавируса ПЦР в 30% случаев - отрицательный", - сказал врач.

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По словам Комаровского, вопрос пандемии очень политизирован.

"Казалось бы, умные люди, развитые страны... Это лишний раз меня наводит на мысль, что с коронавирусом все решения - не медицинские, они либо политические или бизнес-решения. Вот это нужно признать и нужно учиться жить, маневрировать и делать правильный вывод, чтобы не пострадать. Раньше говорили, что самый крутой бизнес - это оружие, нефть, наркотики. Сейчас я понимаю, что самый крутой бизнес это - тесты. это реально просто золотое дно", - подчеркнул он.

Также врач добавил, что от результатов теста не зависит лечение. Оно зависит от симптомов. Наличие или отсутствие антител, по его словам, ни на что не влияет.

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