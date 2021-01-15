Еду надо нести с собой: Украинка о садиках в Калифорнии

Детсады в Калифорнии в большинстве платные. За неделю пребывания придется заплатить от $300. Об этом рассказывает Ирина, которая вместе с мужем переехала в Сан Диего в Калифорнии.

"Дочку водим в частный детсад. Это семейный садик. Семья переоборудовала под него свой жилой дом. На пятерых малышей здесь должен быть один воспитатель. В одной из комнат сделали игровую, на улице установили пластмассовые горки. Из мебели мы принесли свою переносную люльку, которой пользуется наш ребенок. Воспитателем работает сама владелица садика, иногда помогает помощница", - рассказывает Ирина.

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Садик работает с 7.45 до 17.30. С детьми проводят занятия по рисованию и разностороннего развития.

Фото: notquiteamericangirl

"Для меня было странно, что еду надо нести свою. По правилам должен дать обед и два перекуса. Кладу то, что ест дочка. Воспитательница может подогреть еду. Однажды забыли ланч бокс, то накормили ребенка тем, что было дома у воспитателя. Но просят так не делать. Здесь есть садики, которые обеспечивают питанием. Но обычно это какие-то булочки, гамбургеры и фрукты. Платить за такие садики значительно дороже", - говорит украинка.

Наталья Грицюк третий год работает в Варшаве. Раньше помогала обслуживать магазин фирменной одежды, работала в кафе, иногда имела подработки и убирала в домах поляков. Сейчас работает няней. Час работы няней стоит 187 гривен. Но женщина говорит, что надо быть готовым, что часов будет немного. За месяц имеет около 750 долларов заработка.