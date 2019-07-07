Единственный способ выжить - это победить. Договариваться с агрессором значит проиграть

Россия - империя. Состоит из колоний, которые тоже страдают от Москвы. Должны их поддерживать. Это наши союзники, - говорит в интервью "Країні" философ Вахтанг Кебуладзе. - Да, ситуативные, но в геополитике не существует друзей навсегда. А долговременными союзниками могут быть только государства, народы которых разделяют одинаковые ценности.

Смена власти в России может ухудшить ситуацию. Из реальных вариантов есть два. К власти придет еще более агрессивная стая военных ястребов, что приведет к обострению. Или - российские либералы. Но Путин - это враг нашего настоящего, а они - враги нашего будущего. С ними придется бороться нашим детям.

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