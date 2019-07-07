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воскресенье, 07 июля 2019 22:31

Единственный способ выжить - это победить. Договариваться с агрессором значит проиграть

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Россия - империя. Состоит из колоний, которые тоже страдают от Москвы. Должны их поддерживать. Это наши союзники, - говорит в интервью "Країні" философ Вахтанг Кебуладзе. - Да, ситуативные, но в геополитике не существует друзей навсегда. А долговременными союзниками могут быть только государства, народы которых разделяют одинаковые ценности.

Смена власти в России может ухудшить ситуацию. Из реальных вариантов есть два. К власти придет еще более агрессивная стая военных ястребов, что приведет к обострению. Или - российские либералы. Но Путин - это враг нашего настоящего, а они - враги нашего будущего. С ними придется бороться нашим детям.

 

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Подробности читайте в "Країні" №26 (479) от 4 июля 2019 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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Дата
07
июля

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