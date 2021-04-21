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среда, 21 апреля 2021 20:08

"Единственный шанс на полноценную жизнь" - мать умоляет о помощи на операцию дочери

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Автор: Фото предоставлено Верой Брусник
  18-летняя Наталья Брусник из Черкасс 2 года борется с опухолью головного мозга. На лечение в Турции нужно 200 тыс.грн.
18-летняя Наталья Брусник из Черкасс 2 года борется с опухолью головного мозга. На лечение в Турции нужно 200 тыс.грн.

18-летняя Наталья Брусник из Черкасс 2 года борется с опухолью головного мозга. Перенесла 2 операции, химиотерапию. На лечение в Турции нужно 200 тыс. грн.
"Наташа у меня поздний и долгожданный ребенок. Сыну тогда было 24 года. Доченька росла, как и все дети. В 10-м классе 4 марта началась рвота, через неделю повторилась. Наташа потеряла сознание. В больнице компьютерная томография показала опухоль головного мозга и жидкость. В течение двух недель дочери сделали две операции. Ставили дренаж и шунт. Назначили химиотерапию, но она не помогла. В декабре в Киеве профессор из Турции сказал, что может помочь, прооперирует киберножом. Это безоперационный метод и единственный шанс на полноценную жизнь моего ребенка. Две МРТ показало, что изменений нет. Через несколько недель нас ждут в турецкой клинике. Мы должны оплатить счет на 200 тысяч гривен. Часть денег помогли собрать волонтеры и неравнодушные люди. Я работаю дворником. С мужем разведена, он ничем нам не помогает. Поэтому снова прошу помощи у людей", - рассказала Gazeta.ua мать Вера Брусники.

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Реквизиты для помощи:
карта Сбербанка: гривна - 5167 8031 2908 4278 или евро - 4790 7000 1990 1512 (Брусник Наталья Анатольевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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