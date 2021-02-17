Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду три законопроекта, которые касаются судебной ветви власти. Заявил о них в день, когда безрезультатно закончилась миссия МВФ. Это - не совпадение. Если документы будут качественными и их поддержит парламент, улучшим отношения с международными партнерами. Получим шанс наконец действительно реформировать суды.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал координатор Общественного совета добродетели Михаил ЖЕРНАКОВ.

Окружному админсуду Киева планируют урезать полномочия. Часть дел передадут Верховному суду. Как оцениваете такие изменения?

Украина давно обязалась перед международными партнерами забрать в ОАСК дела с обжалованием решения центральных органов власти. Будет большой прорыв, если наконец это реализуют. Вся страна знает, как работает этот суд, какими принципами руководствуются там судьи. Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк демонстративно игнорирует вызовы на допросы Национального антикоррупционного бюро, повестки от Высшего актикорупцийного суда. То есть он откровенно пренебрегает украинским законодательством. Сам ОАСК давно перестал быть судом. Это супермаркет, где любой с деньгами может получить нужное решение.

Автор: Общественный совет добродетели Михаил Жернаков: трех представленных президентом законопроектив недостаточно. Судебная реформа требует еще много работы.

В чем именно это проявляется? Про какие решения идет речь?

Их очень много. Это также вопрос национальной безопасности. Часто ОАСК принимал решение в интересах Российской Федерации. Например, переименование проспекта имени Степана Бандеры обратно в Московский. Отмена переименования Русской православной церкви в Украине. Судьи ОАСК отстранили от должности исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, вернули на должность Романа Насирова (2 марта 2017 НАБУ обвинило председателя Государственной фискальной службы в причинении ущерба государству на 2 млрд грн. 2018 Окружной админсуд Киева признал его увольнение незаконным. - Gazeta.ua). Этот суд отменил переход украинской армии на новую систему питания. Признал незаконной национализацию Приватбанка. ОАСК систематически принимает антиукраинские решения, которые вредят государственности.

Часто Окружной административный суд Киева принимал решение в интересах Российской Федерации

Верховный суд подходит для новых функций?

Он не идеален. Когда его формировали, по меньшей мере 44 судьи из почти 200 прошли туда с очевидными вопросами по их добродетели. Далеко не каждое решение Верховного суда является законным и обоснованным. Но по сравнению с Окружным админсудом Киева, он внушает больше надежд. В ОАСК продается абсолютно все. Каждый судья там запятнан коррупцией и незаконными решениями. Поэтому передать судебные споры, в которых обжалуются решения центральных органов исполнительной власти Верховному суду - шаг вперед. Лучшего варианта у нас сейчас нет.

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Что ждет ОАСК и его руководителя Павла Вовка, если этот законопроект начнет действовать?

Надеюсь, что Вовка удастся привлечь к ответственности и он покинет пост. НАБУ обвиняет его в создании преступной организации с целью захвата государственной власти (по версии следствия, Павел Волк с сообщниками принимали заказные решения в собственных интересах и работали на политиков и бизнесменов. - Gazeta.ua). Окружной админсуд потеряет свое огромное влияние на политическую повестку дня страны. Будет заниматься региональными вопросами, как и должен. ОАСК будет рассматривать дела, где оспаривают решения местных органов власти. Например, споры о прохождении публичной службы, связанные с землей.

ВСП превратилась в коррумпированную институт. Ее необходимо изменить, если хотим реально реформировать судебную систему

Второй законопроект президента предполагает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия.

Это важно, но есть один момент. Законопроект об ограничении полномочий ОАСК носит точечный характер. Его фактически можно выписать в двух строках. Он не требует каких-то фундаментальных законодательных изменений. Просто у одного суда забрали полномочия, другому отдали. Механизм достаточно прост. А вот вопрос о проверке членов ВСП является комплексным. Высший совет правосудия - это конституционный орган, который сложно эффективно обновить без изменений в Основной закон. Для этого нужно 300 голосов в парламенте. Их будет трудно собрать, особенно когда речь идет о такой сложной теме, как судебная система. ВРП уже давно превратилась в коррумпированный институт. Ее необходимо изменить, если хотим реально реформировать судебную систему. Поэтому текст этого законопроекта вызывает больше всего вопросов. Уже были предыдущие потуги что-то сделать с Высшим советом правосудия. Их блокировал сам ВСП. Поэтому важно правильно выписать механизм очистки этого органа. Надо привлечь общественность. Тогда будем иметь шанс на успех.

Третий законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Вводит ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Что даст это нововведение?

Это технический момент, который был частью наших обязательств в Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Усиление института дисциплинарных инспекторов ВСП - важный шаг. Раньше не было никакой ответственности за непредоставление информации по запросу. Их игнорировали. Сейчас президент хочет наконец это исправить. Но третий законопроект стоит реализовывать только после очистки самого Высшего совета правосудия от недобросовестных членов. Иначе коррумпированный ВСП получит еще один механизм для давления на судей и злоупотреблений. Зеленский определил вторую инициативу приоритетной и неотложной. Правильное решение.

Есть вероятность, что инициативы президента будут носить просто декларативный характер

Какие подводные камни могут возникнуть?

Все зависит от текста законопроектов. Их пока не обнародовали. Дьявол прячется в деталях. Есть вероятность, что инициативы будут носить декларативный характер. Гласные слова, которые не имеют никаких реальных механизмов под собой. В украинских реалиях подобное случается довольно часто. Так ничего не изменится на практике. Также не стоит забывать, что депутаты могут вносить правки в законопроекты между голосованиями. Надо следить, чтобы принимали документ, который действительно может качественно изменить украинскую судебную систему. У нас уже быть негативные прецеденты. Например, законопроект №3711. Должен был обновить Высшую квалификационную комиссию судей. Однако документ выписали так, что отдали все полномочия коррумпированному Высшему совету правосудия и судейской мафии. Это только ухудшило и без того плохое состояние дел. Общественность, эксперты, международные партнеры, президент должны следить, чтобы конечная редакция поданных законопроектов была оптимальна.

Без обновления состава Конституционного суда даже лучшая реформа судебной системы обречена на провал

Какие еще изменения нужны, чтобы качественно реформировать судебную систему?

Неотложными являются две вещи. Первая - качественное обновление Высшей квалификационной комиссии судей. Кадровое обновление украинских судов находится в зоне юрисдикции Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Именно они могут увольнять нечестных судей и отобрать новых. Сейчас эти органы не выполняют своих функций. Могут не рассматривать жалобы годами. Или использовать их для давления на судей. Они фигурируют в "пленках Волка". Председатель ОАСК, по данным НАБУ, установил контроль над этими органами. Через них влиял на работу всех украинских судов. Это очень красноречиво говорит про их методы работы, принципиальность и соблюдение закона. Без полноценного пересмотра состава Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей реформы не будет. Вторая важная вещь - реформа Конституционного суда. 9 судей этого учреждения является недобросовестными. Процедура отбора судей в КСУ должна быть прозрачна. Сейчас она слишком политизирована. Влияют различные политические группы и президент (Конституционный cуд состоит из 18 судей - по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей Украины не более чем на 9 лет. - Gazeta.ua). Это учреждение без зазрения совести отменяет любые решения власти. Без реформы КСУ даже лучшая реформа судебной системы обречена на провал. Поэтому трех представленных президентом законопроектов недостаточно. Судебная реформа требует еще много работы. Большая ее часть лежит в сфере ответственности президента. Надеюсь, глава страны продолжит движение в этом направлении, прислушиваясь к гражданскому обществу и западным партнерам.

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Верховная Рада поддержит предложения президента Зеленского?

Президентское влияние на фракцию "Слуга народа" в парламенте уменьшилось. Там есть свои группы, отстаивающие интересы олигархов. К сожалению, монобольшинство сейчас не является монолитным, как это было сразу после парламентских выборов. Поэтому поддержка президентских законопроектов в первом чтении под вопросом.

Судебная реформа - один из структурных маяков, которые есть в Меморандуме МВФ

На днях миссия МВФ завершила работу в Украине. Денег не выделили. Принятие президентских законопроектов оживит наши отношения с Фондом?

Миссия закончилась 12 февраля. В тот же день на сайте Офиса президента появилось сообщение про законопроекты, которые должны реформировать украинские суды. Это - не совпадение. Судебная реформа - один из структурных маяков, которые есть в Меморандуме МВФ. Речь идет об уменьшении полномочий Окружного админсуда Киева и обновлении Высшего совета правосудия. Мы должны были сделать это еще в октябре прошлого года. Не сделали. Миссия закончилась и о транше не договорились. Если инициативы Зеленского будут направлены на качественные изменения и их поддержит парламент, следующая миссия Фонда может быть успешнее.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты относительно функционирования судебной системы. На следующей неделе народные депутаты смогут начать их обработку, говорится в сообщении Офиса президента. - Работа судебной системы должна быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов, - заявил президент. - Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги будут требовать подтверждение от парламента. 25 ноября Венецианская комиссия на запрос Зеленского обнародовала 10 советов для украинской власти по реформе судебной системы.