Двойное гражданство: в правительстве назвали преимущества для Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба: "Толерантное отношение к второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов". Фото: УНІАН

Украинцам необходимо разрешить получать двойное гражданство, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Предоставление гражданам такого права позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры. Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовы работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - объясняет он, передает zn.ua.

Добавляет, что это будет способствовать тому, что украинцы не будут выезжать за пределы Украины, чтобы получить гражданство другой страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гражданство получают только евреи - украинка о жизни в Израиле

"Толерантное отношение к второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради спокойного перемещения в ЕС. Это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами", - объясняет Кулеба.

Однако он категорически отрицает любую возможность признания Украиной российского гражданства как второго.

Президент Владимир Зеленский подписал указ касательно упрощения процедуры получения гражданства для лиц, которые защищали или защищают нацбезопасность и оборону Украины. А также гражданам России, которых преследуют за политические убеждения.