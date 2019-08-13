Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ

Своим указом Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" разработать и внести в Раду законопроект об упрощении получения гражданства о русских, преследуемых по политическим мотивам. ФОТО: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ касательно упрощения процедуры получения гражданства для лиц, которые защищали или защищают нацбезопасность и оборону Украины. А также гражданам России, которых преследуют за политические убеждения.

Соответствующий указ издан и обнародован 13 августа на сайте президента.

Теперь политические беженцы из России должны будут подать декларацию об отказе от российского гражданства и документ, подтверждающий политическое преследование. Этот документ может выдать украинский МИД, посольство или консульство.

Своим указом Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" разработать и внести в Раду законопроект об упрощении получения гражданства для россиян, преследуемых по политическим мотивами. И в течение 3-х месяцев разработать и внести в Раду законопроект о предоставлении убежища в Украине.

Также Кабмин упростить процедуру, по которой рассматривают заявления граждан России на получение статуса беженца или лица с дополнительной защитой.

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24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий приобретения российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и таким, что не меняет принадлежности жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. 27 апреля Путин заявил, что вступление российского гражданства могут упростить для всех украинский. 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка приобретения российского гражданства для определенных категорий граждан Украины. Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно его отменить.