Двое нардепов отличились странным поведением в Раде

Нардепы Юрчишин и Васильев отличились странным поведением в зале Верховной Рады. Фото: Укринформ

В зале Верховной Рады сняли на видео странное поведение двух нардепов.

Так, народный депутат и заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, находясь на рабочем месте, мизинцем поковырялся в носу, потом тот же палец поднес ко рту. Затем такое же действие повторил с указательным пальцем. При этом другой рукой Юрчишин держал смартфон, и что-то в нем смотрел, передает ТСН.

Отличился 15 января в Раде также нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев, который спал на рабочем месте. На видео видно, что парламентарий сидит в расслабленном состоянии, с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла.

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В то же время в комментариях под видео Васильев написал: "скучал я, а не спал".

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова подала в суд заявление на бездействие Офиса Генерального прокурора и его руководителя Руслана Рябошапки. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.