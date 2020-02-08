Двое бывших беркутовцев вернулись из Донецка в Киев

Они планируют участвовать в судах. Фото: "Громадське"

Двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые передали на оккупированные территории в рамках обмена удерживаемыми, вернулись в Киев.

Вернулись Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Их, а также Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014. О возвращении экс-беркутовцев сообщил адвокат Алексей Горошинский.

Он опубликовал их открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

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В нем бывшие беркутовцы заявили, что не совершали преступлений, в которых их обвиняют. Что они вернулись ради правди. Планируют участвовать в дальнейших судебных заседаниях.

Четырем гражданам Украины сообщили о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях ДНР и жестокого обращения с военнопленными.