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воскресенье, 28 марта 2021 10:35

Двери с Банковой хотят продать на аукционе

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Двери с Банковой хотят продать на аукционе
Представители галереи указывают, что реставрация деверей будет "фактическим уничтожением арт-объекта". Фото: Gazeta.ua

Столичная художественная галерея "Вещественное доказательство" предложила выкупить двери из здания Офиса президента, которые разрисовали участники акции в поддержку Сергея Стерненко.

Двери в открытом аукционе удастся продать гораздо дороже их номинальной стоимости, сообщает онлайн-версия фестиваля Senka в Facebook. "Вещественное доказательство" предлагает выкупить двери у ОП по цене на 10% выше, чем цена новых дверей.

"Поскольку общественный интерес к этому объекту не утихает: двери экспонируются в телеэфирах, их изображение растиражировано в СМИ, они приобрели статус исторического и художественного артефакта", - указано в сообщении.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская поделилась в Facebook обращением галереи к руководителю ОП Андрею Ермаку и президенту Владимиру Зеленскому, которое прислали 26 марта.

Представители галереи также указывают, что реставрация дверей будет "фактическим уничтожением арт-объекта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях, запускали фейерверки.

Обрисованные двери с разбитым стеклом из Офиса президента впоследствии принесли на телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского.

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Дата
28
марта

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