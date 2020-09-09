Два украинских дома вошли в финал международного конкурса

Два дома, спроектированные украинской студией Sergey Makhno Architects, дошли до финала международной премии SBID International Awards от Общества британского дизайна.

Дома Shkrub House и Futago House признали лучшими в категории "Жилой дом", сообщил "The Village".

Автор: the-village.com.ua Дом Shkrub House

Shkrub House выполнен в современном украинском стиле, имеет камышовою крышу, внутренние стены дома украшены техникой, которую наши предки использовали в домах-мазанках. Дом уже получил золото премий International Design Awards и A 'Design & Competition, гран-при украинского конкурса "Интерьер года" и попал в лонг-лист Dezeen Awards 2020.

Futago House состоит из двух симметричных бетонных консольных кубов, которые будто повисли над землей. Его возвели в 2020 году и еще не показывали широкой публике.





Автор: the-village.com.ua Дом Futago House

Украинцы Виталий Карас, Игорь Ефимов и Артем Тульчинский стали победителями фестиваля уличной фотографии London Street Photography Festival.