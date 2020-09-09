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среда, 09 сентября 2020 19:15

Два украинских дома вошли в финал международного конкурса

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Два дома, спроектированные украинской студией Sergey Makhno Architects, дошли до финала международной премии SBID International Awards от Общества британского дизайна.

Дома Shkrub House и Futago House признали лучшими в категории "Жилой дом", сообщил "The Village".

Автор: the-village.com.ua
  Дом Shkrub House
Дом Shkrub House

Shkrub House выполнен в современном украинском стиле, имеет камышовою крышу, внутренние стены дома украшены техникой, которую наши предки использовали в домах-мазанках. Дом уже получил золото премий International Design Awards и A 'Design & Competition, гран-при украинского конкурса "Интерьер года" и попал в лонг-лист Dezeen Awards 2020.

Futago House состоит из двух симметричных бетонных консольных кубов, которые будто повисли над землей. Его возвели в 2020 году и еще не показывали широкой публике.

Автор: the-village.com.ua
  Дом Futago House
Дом Futago House

Победителей конкурса объявят 23 октября 2020.

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Украинцы Виталий Карас, Игорь Ефимов и Артем Тульчинский стали победителями фестиваля уличной фотографии London Street Photography Festival.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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