Ищем Америку в Украине: стартовал конкурс для фотографов и блоггеров

ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА проводит фотоконкурс "Америка в Украине". Фото: Digital Broccoli

С 24 августа до 24 сентября ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА проводит фотоконкурс "Америка в Украине". Участникам конкурса нужно на камеру или смартфон сделать оригинальные фотографии, отображающие сходство Украины и США, а также покажут всемирную популярность американских брендов.

По условиям конкурса фотография должна быть выполнена в стиле уличной фотографии. Выбирать можно любую локацию в Украине. Задний фон снимков должно быть максимально приближенным к естественным пейзажам США и/или урбанистическим американским мегаполисам, напоминать Америку атмосферой. В кадрах следует показать мировые бренды, акции которых можно купить на фондовых рынках: Coca-cola, Tesla, iPhone, John Deere, Amazone, Microsoft, Beyond meat и другие.

Чтобы стать участником конкурса нужно:

1. Опубликовать пост с фото для участия в конкурсе на своей странице в соцсети, а в тексте к фото указать хэштег #USAinUkraine и обозначить (тегнуть) страницу ООО "Фридом Финанс УКРАИНА".

Страница участника конкурса обязательно должна быть открытой для всех пользователей соцсети.

2. Быть подписанным на страницу инвестиционной компании в Facebook или Instagram.

Из работ всех участников фотоконкурса жюри во главе с Мариной Карпий выберет 10 лучших снимков. Главного победителя определят путем голосования в Facebook. Именно он получит в подарок сертификат на 10 акций Apple.

Основная цель конкурса - акцентировать внимание на том, что Америка ближе, чем кажется, а во все бренды, которые окружают нас, можно инвестировать. Сделать это просто, легко и быстро можно через Фридом Финанс. Подробные условия - на официальном сайте.

ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" - компания, которая открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире инвестиций на фондовом рынке и помогает украинцам стать финансово образованными и независимыми. ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА входит в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. (США) - одной из крупнейших инвестиционных компаний на постсоветском пространстве, которая имеет офисы в Германии, США, Казахстане, на Кипре и в других странах.