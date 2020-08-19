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среда, 19 августа 2020 19:15

Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
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Украинцы Виталий Карас, Игорь Ефимов и Артем Тульчинский стали победителями фестиваля уличной фотографии London Street Photography Festival.

Победу одержали в номинации "Отдельные фотографии", сообщил lspf.co.uk.

Фото: Виталий Карас

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Фотограф из Львова Артур Абрамив победил в международном фотопроекте от National Geographic Treveller India. Первое место ему принес снимок из электрички Львов - Мукачево, который он сделал в 2018 году в Карпатах, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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