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четверг, 06 августа 2020 15:10

Два медучреждения Кременчуга получили оборудование от Белановского ГОКа Ferrexpo

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  Медицинское оборудование от Белановского ГОКа в рамках программы помощи Ferrexpo получила больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспансер
Медицинское оборудование от Белановского ГОКа в рамках программы помощи Ferrexpo получила больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспансер

Больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспансер получили дорогостоящее медицинское оборудование в рамках программы помощи Ferrexpo от Белановского горно-обогатительного комбината, что входит в компанию Ferrexpo. Общая стоимость оборудования - около 2 млн грн, а всего Ferrexpo уже передала помощи Кременчугу более, чем на 5,5 млн грн.

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Кременчугский онкодиспансер получил уникальный генератор с электро и ультразвуковым скальпелями, с помощью которого производятся высокоточные операции без обжига тканей.

По словам руководителя Кременчугского онкодиспансера Владимира Севидова, такого аппарата нет в области, да и в Украине их можно пересчитать на пальцах.

"С его помощью можно делать уникальные, "ювелирные" операции. Такое оборудование купить из бюджетных средств я бы не смог, потому огромное спасибо компании Ferrexpo за систематическую помощь и такой ценный подарок", - добавил он.

"Руководитель онкодиспансера обратился к нам с просьбой покупки данного оборудования и мы обеспечили эту потребность. Его стоимость составила более 500 тысяч гривен", - отметил Юрий Химич, Генеральный директор БГОКа.

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Больница интенсивного лечения "Кременчугская" получила гемодиализный аппарат, современные многофункциональные кровати, каталки для перевозки пациентов и расходные материалы.

  Медицинское оборудование от Белановского ГОКа в рамках программы помощи Ferrexpo получила больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспансер
Медицинское оборудование от Белановского ГОКа в рамках программы помощи Ferrexpo получила больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспансер
  Медицинское оборудование от Белановского ГОКа в рамках программы помощи Ferrexpo получила больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспансер
Медицинское оборудование от Белановского ГОКа в рамках программы помощи Ferrexpo получила больница интенсивного лечения "Кременчугская" и Кременчугский областной онкологический диспансер

Как отметила директор больницы "Кременчугская" Оксана Корлякова, меценаты привезли новейшее дорогостоящее оборудование, которого очень не хватало медучреждению.

"Ferrexpo помогает нам постоянно и мы уже обратились с очередной просьбой о покупке новой машины скорой помощи", - добавила она.

Компания Ferrexpo продолжает оказывать помощь медучреждениям Полтавской области и всей Украины.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 году компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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