Два дня подряд плюс 2 тыс. новых больных Сovid-19. Что будет с карантином

В Украине не планируют внедрять новые карантинные ограничения.
Адаптивный карантин считают оптимальным вариантом, заявил во время брифинга 21 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Сказал, что в Министерстве здравоохранения нашли "максимальный баланс".
"Считаем, что именно адаптивный карантин является оптимальным вариантом на территории всей страны. Когда мы максимально нашли баланс между ограничительными мерами и всеми противоэпидемическими мероприятиями. Единственное - мы постоянно обращаемся к украинцам, чтобы они придерживались этих правил", - пояснил министр.
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Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины принимают решение о дальнейшем наложении штрафов на нарушителей карантина.
Во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом количества случаев инфицирования Covid-19.
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