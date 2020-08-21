Два дня подряд плюс 2 тыс. новых больных Сovid-19. Что будет с карантином

Усиливать ограничения не планируют. Фото: Reuters

В Украине не планируют внедрять новые карантинные ограничения.

Адаптивный карантин считают оптимальным вариантом, заявил во время брифинга 21 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сказал, что в Министерстве здравоохранения нашли "максимальный баланс".

"Считаем, что именно адаптивный карантин является оптимальным вариантом на территории всей страны. Когда мы максимально нашли баланс между ограничительными мерами и всеми противоэпидемическими мероприятиями. Единственное - мы постоянно обращаемся к украинцам, чтобы они придерживались этих правил", - пояснил министр.

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Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины принимают решение о дальнейшем наложении штрафов на нарушителей карантина.

Во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом количества случаев инфицирования Covid-19.