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суббота, 02 марта 2019 13:47

"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
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Украинцы посетили лидера буддистов
Фото: Facebook
Украинцы посетили лидера буддистов
Украинцы посетили лидера буддистов
Украинцы посетили лидера буддистов
Украинцы посетили лидера буддистов

Украинские журналисты и педагоги посетили резиденцию лидера буддистов Далай-ламы в индийском городе Дармсала.

Экспедицию организовали сообщество EdCamp Ukraine в рамках программы обмена образовательными практиками "ЕдМандры", пишет "Украинская правда. Жизнь".

Встреча украинцев с Далай-ламой продолжалась полтора часа.

"Я привезла ему в подарок маленький сувенир - крымскотатарскую тамгу, он поцеловал, прижал ко лбу и вернул мне со словами "Come back home", - рассказала журналистка Анастасия Рингис.

Далай-лама отметил, что будущее Украины зависит от соседа - и это надо принять. По его словам, "Украина и Россия, хотите этого или нет, будут жить рядом".

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"На этой планете вам придется жить рядом. Ваше будущее зависит от России, и вы видите - в определенной степени Россия нуждается в Украине. Поэтому думайте реалистично, шире, а не только "я, я, я". Воюйте, но с любовью в сердце", - заявил он.

Далай-лама считает, что в ХХ веке военная сила действительно имела значение. По его мнению, в XXI веке будет не так.

25 сентября, во время открытого семинара по буддизму в Риге духовный лидер Тибета Далай-лама XIV заявил, что восхищается украинском.

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Дата
02
марта

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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