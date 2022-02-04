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суббота, 05 февраля 2022 03:22

Дуля и киевский торт: для iOS создали "украинские" эмодзи
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Украинцы создали свои уникальные эмодзы, отражающие наши жизненные реалии.

Креативное агентство and action разработало для украинцев эмодзы, которые могут быть своеобразной альтернативой тому, что презентовала компания Apple в бета-версии iOS 15.4. Об этом агентство сообщило 4 февраля.

Команда разработала семь новых эмодзы, так или иначе отражающих реалии украинцев или последние новости в комической форме. Например, в качестве альтернативы итальянским сложенным пальцам агентство предложило добавить "шиш".

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Агентство and action свои эмодзи называет "культурной диверсией".

"Мы не рассчитываем, что Emojipedia добавит наш киевский торт или эмодзи шиш в их каталог, хотя это было бы классно. В потоке тревожных новостей хочется немного абстрагироваться, покреативить и поднять всем настроение, где-то самоиронией, а где-то – гордостью (это я о львовской брусчатке, шучу)", — рассказал автор новых эмодзы Иван Ищенко.

Gazeta.ua сделала обзор самых громких художественных событий первого уик-энда февраля. На столичных выставках представлены художественные чудовища Марии Примаченко, быт северного народа ненцы в работах Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, а также произведения майдановцев.

Киевляне и гости города также смогут посетить экспозицию "Красный шум", посвященную советскому давлению на общество, оказываемое через вездесущую символику.

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