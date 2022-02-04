Дуля и киевский торт: для iOS создали "украинские" эмодзи

Украинцы создали свои уникальные эмодзы, отражающие наши жизненные реалии.

Креативное агентство and action разработало для украинцев эмодзы, которые могут быть своеобразной альтернативой тому, что презентовала компания Apple в бета-версии iOS 15.4. Об этом агентство сообщило 4 февраля.

Команда разработала семь новых эмодзы, так или иначе отражающих реалии украинцев или последние новости в комической форме. Например, в качестве альтернативы итальянским сложенным пальцам агентство предложило добавить "шиш".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская художница Анна Кострицкая и диджитал артист Savka выпустили NFT на маркетплейсе Binance

Агентство and action свои эмодзи называет "культурной диверсией".

"Мы не рассчитываем, что Emojipedia добавит наш киевский торт или эмодзи шиш в их каталог, хотя это было бы классно. В потоке тревожных новостей хочется немного абстрагироваться, покреативить и поднять всем настроение, где-то самоиронией, а где-то – гордостью (это я о львовской брусчатке, шучу)", — рассказал автор новых эмодзы Иван Ищенко.

Gazeta.ua сделала обзор самых громких художественных событий первого уик-энда февраля. На столичных выставках представлены художественные чудовища Марии Примаченко, быт северного народа ненцы в работах Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, а также произведения майдановцев. Киевляне и гости города также смогут посетить экспозицию "Красный шум", посвященную советскому давлению на общество, оказываемое через вездесущую символику.