"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд

Художественные чудовища Марии Примаченко, быт северного народа ненцы в работах Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, а также произведения майдановцев будут представлены на столичных выставках. Киевляне и гости города также смогут посетить экспозицию "Красный шум", посвященную советскому давлению на общество, оказываемое через вездесущую символику.
Gazeta.ua сделала обзор самых громких художественных событий первого уикенда февраля.
ВЫСТАВКА РАБОТ АДЫ РЫБАЧУК и ВЛАДИМИРА МЕЛЬНИЧЕНКО
Семейную пару художников Владимира Мельниченко и Аду Рыбачук знают благодаря знаковым произведениям, ставшим визитными карточками Киева. Тандем создал мозаичные панно центрального киевского автовокзала на Демеевской, мозаичные композиции Дворца детей и юношества и модернистские Залы прощания на Байковом кладбище. Стена памяти на Байковой горе, которую супруги воплощали с 1968-1981, до сих пор считается наиболее знаковым произведением украинского монументального искусства.
Из-за "антисоветских" мотивов, которые увидели власти в горельефе, достигавшем 213 метров - его залили бетоном. Сейчас идет восстановление Стены памяти. На выставке, которая открылась в помещении Художественной академии, представили живописные произведения супругов. Художники писали их в 1951-1957 годах во время учебы в НАОМА. В экспозиции - скульптура "Инопланетянка", выполненная из метеоритного камня. Его еще студентами нашли Ада и Владимир, когда отправились на летнюю практику к берегам Белого и Баренцева морей.
Там жили среди коренного населения Крайнего Севера, изучали культуру народа ненцев и изображали ее в своих рисунках. На это путешествие их сподвигла художница Татьяна Яблонская, стремившаяся увидеть в живописи новую тематику. Зарисовки, этюды и подготовительные эскизы к создаваемым на летней практике дипломам также вошли в экспозицию. В общем, Ада и Владимир занимались этой темой семь лет.
Вход свободный
Где: Вознесенский спуск, 20, аудитория 102
Время: понедельник – пятница – с 9.00 до 14.00, суббота-воскресенье – выходные.
"НАСТОЯЩИЕ ЧУДОВИЩА" МАРИИ ПРИМАЧЕНКО
Выставка работ украинской художницы Марии Примаченко открывается в Национальном музее Тараса Шевченко. Художница – одна из самых талантливых представительниц "наивного искусства" в мире. Прославила Украину своими картинами, покорившими Париж, Лондон, Монреаль и Прагу.
В работе она пользовалась простейшими материалами – обычными ватманами, фабричными кистями, гуашью и акварелью. Ее художественный мир полон самыми разными странными существами – зубастыми, многоногими и многорогими, иногда с десятком глаз или длиннющими языками. Отсюда и название выставки – "Настоящие чудовища".
Стоимость билета – 90 грн.
Где: бульвар Т. Шевченко, 12
Время: с 10:00 до 18:00. Продлится до 27 февраля.
"ВИКТЮК, VIVAT!"
Выставка эскизов костюмов к спектаклю "Дама без камелий", которую Роман Виктюк поставил 30 лет тому назад. Экспозиция представлена в Музее актрисы Марии Заньковецкой. Это своеобразное реквием-воспоминание о легендарном спектакле, в котором были задействованы Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Евгений Паперный и другие известные актеры.
Помимо эскизов костюмов, созданных сценографом Андреем Александровичем-Дочевским, посетителям представят фото некоторых персонажей в костюмах, программку, афишу и рецензии на спектакль. Также покажут плакаты к спектаклю "Священство чудовища", который Роман Виктюк поставил впервые в 1988 году, а во второй редакции - с Адой Роговцевой в 1995 году. Проект приурочен к 85-летию Романа Григорьевича Виктюка.
Стоимость билета – 100 грн.
Где: Большая Васильковская, 121
Время: с 10:00 до 17:00. Выходной – вторник. Выставка будет экспонироваться до 20 февраля.
"CARTE E TERRE. БУМАГИ И ГЛИНЫ"
Выставка экспериментальных работ в различных техниках керамики и черпаной бумаги скульптора Ирины Вештак-Остроменской проходит в Центре современного искусства "Белый мир". В экспозиции представлены новые способы взаимодействия с давно известными материалами.
Новизна подхода киевской художницы состоит в работе с бумагой, как с глиной и наоборот. Например, раскатать глину-фарфор в плоские листы и написать на них тексты, сделать абстрактные знаки и собрать картину, плоскую по своей сути. При работе с бумагой применяет приемы характерные для глины – получает объемы в заготовленных формах, глубокие фактуры, превращая плоскость в рельефы.
Вход бесплатный.
Где: ул. Пушкинская, 21 а
Время: 11.00–19.00. Продлится до 5 февраля.
"ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БАРБАКАН. РЕТРОСПЕКЦИЯ"
Это выставка о майдановской локации, которая переросла в уникальное явление – место протеста художников. Экспозиция представлена в Галерее протестного искусства (новое помещение Музея Майдана на улице Липской, 16 – Gazeta.ua). Центральным артефактом выставки является воссозданный простор территории Барбакана.
Идейный вдохновитель и сотворец Художественного Барбакана – архитектор Дмитрий Жила сохранил часть тогдашних атрибутов – бочку "Бимбу", каски, художественные плакаты.
На выставке впервые представлены все работы "барбакановцев" - почти полная вышитая коллекция "Бандериков" Ивана Семенюка, плакаты Андрея Ермоленко, картина Олексы Манна "Вызываю бога революции", плакаты Маши Золотовой и типажи майдановцев в графике Александра Комяхова. Кураторы пытались воссоздать атмосферу тех времен и рассказать о художниках Революции Достоинства и их творчестве. Кто не побывал в Барбакане во время Майдана – могут теперь частично увидеть все своими глазами.
Вход свободный
Где: ул. Липская, 16
Время: с 11:00 до 19:00 (среда-пятница), с 12:00 до 18:00 (суббота-воскресенье). Выходные дни – понедельник, вторник. Продлится до 20 февраля.
"КРАСНЫЙ ШУМ"
Открывается выставка советского пропагандистского искусства из коллекции Музея истории Киева. Экспозицию посвятили визуальному давлению советской пропаганды на человека, последствия которого наблюдаются по сей день. Экспонаты позволяют увидеть, как происходило искажение украинской истории средствами изобразительного искусства.
Также посетители "узнают" нарратив, который до сих пор активно продвигают в обществе - "одиннарод". Советскую символику изображали повсюду – от простейшей сувенирной продукции до пафосных фарфоровых ваз с портретом "вождя мирового пролетариата" Ленина. Это постоянное "мелькание символики" перед глазами превратилось в нечто подобное белому шуму – техническому понятию, означающему постоянный шум, которого невозможно избежать. Проект назван "Красный шум", по аналогии с этим понятием.
Стоимость билета – 100 грн.
Где: ул. Б. Хмельницкого, 7 (3 этаж)
Время: с 11:00 до 19:00 (вторник-воскресенье), 11:00-16:00 (понедельник). Продлится с 4 февраля по 8 марта.
Выставочный проект "Ночь… Отражение времени" проходит в Киевской картинной галерее. В экспозиции объединили работы современника Анатолия Криволапа, который является "самым дорогим" художником в Украине, и полотна, посвященные ночному пейзажу, за последние 300 лет. Кроме полотен Криволапа показывают Архипа Куинджи, Николая Глущенко, Григория Светлицкого и графику Тараса Шевченко. Мероприятие продлится до 14 февраля.
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