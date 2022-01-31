"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд

Фото: maidanmuseum.org

Художественные чудовища Марии Примаченко, быт северного народа ненцы в работах Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, а также произведения майдановцев будут представлены на столичных выставках. Киевляне и гости города также смогут посетить экспозицию "Красный шум", посвященную советскому давлению на общество, оказываемое через вездесущую символику.

Gazeta.ua сделала обзор самых громких художественных событий первого уикенда февраля.

ВЫСТАВКА РАБОТ АДЫ РЫБАЧУК и ВЛАДИМИРА МЕЛЬНИЧЕНКО

Семейную пару художников Владимира Мельниченко и Аду Рыбачук знают благодаря знаковым произведениям, ставшим визитными карточками Киева. Тандем создал мозаичные панно центрального киевского автовокзала на Демеевской, мозаичные композиции Дворца детей и юношества и модернистские Залы прощания на Байковом кладбище. Стена памяти на Байковой горе, которую супруги воплощали с 1968-1981, до сих пор считается наиболее знаковым произведением украинского монументального искусства.

Из-за "антисоветских" мотивов, которые увидели власти в горельефе, достигавшем 213 метров - его залили бетоном. Сейчас идет восстановление Стены памяти. На выставке, которая открылась в помещении Художественной академии, представили живописные произведения супругов. Художники писали их в 1951-1957 годах во время учебы в НАОМА. В экспозиции - скульптура "Инопланетянка", выполненная из метеоритного камня. Его еще студентами нашли Ада и Владимир, когда отправились на летнюю практику к берегам Белого и Баренцева морей.

Автор: Василина Копитко Выставка произведений Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко проходит в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. В экспозиции представлены живописные произведения, созданные при обучении тандему в академии 1951-1957 гг. Выставка будет проходить до 28 февраля. Вход бесплатный.

Вход свободный

Где: Вознесенский спуск, 20, аудитория 102

Время: понедельник – пятница – с 9.00 до 14.00, суббота-воскресенье – выходные.

"НАСТОЯЩИЕ ЧУДОВИЩА" МАРИИ ПРИМАЧЕНКО

Выставка работ украинской художницы Марии Примаченко открывается в Национальном музее Тараса Шевченко. Художница – одна из самых талантливых представительниц "наивного искусства" в мире. Прославила Украину своими картинами, покорившими Париж, Лондон, Монреаль и Прагу.

Автор: kyiv.comments.ua Выставка работ украинской художницы Марии Примаченко пройдет в Национальном музее Тараса Шевченко с 4 по 27 февраля. Стоимость билета – 90 грн.

В работе она пользовалась простейшими материалами – обычными ватманами, фабричными кистями, гуашью и акварелью. Ее художественный мир полон самыми разными странными существами – зубастыми, многоногими и многорогими, иногда с десятком глаз или длиннющими языками. Отсюда и название выставки – "Настоящие чудовища".

Стоимость билета – 90 грн.

Где: бульвар Т. Шевченко, 12

Время: с 10:00 до 18:00. Продлится до 27 февраля.

"ВИКТЮК, VIVAT!"

Выставка эскизов костюмов к спектаклю "Дама без камелий", которую Роман Виктюк поставил 30 лет тому назад. Экспозиция представлена ​​в Музее актрисы Марии Заньковецкой. Это своеобразное реквием-воспоминание о легендарном спектакле, в котором были задействованы Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Евгений Паперный и другие известные актеры.

Автор: day.kyiv.ua Выставка эскизов костюмов, созданных сценографом Андреем Александровичем-Дочевский для постановки Романа Виктюка "Дамы без камелий" проходит в Музее актрисы Марии Заньковецкой. Мероприятие продлится до 20 февраля. Стоимость билета – 100 грн.

Стоимость билета – 100 грн.

Где: Большая Васильковская, 121

Время: с 10:00 до 17:00. Выходной – вторник. Выставка будет экспонироваться до 20 февраля.

"CARTE E TERRE. БУМАГИ И ГЛИНЫ"

Выставка экспериментальных работ в различных техниках керамики и черпаной бумаги скульптора Ирины Вештак-Остроменской проходит в Центре современного искусства "Белый мир". В экспозиции представлены новые способы взаимодействия с давно известными материалами.

Автор: vechirniy.kyiv.ua Персональная выставка Carte e terre. Бумаги и глины» киевской скульпторки Ирины Вештак-Остроменской проходит в ЦСМ "Белый мир". Продлится до 5 февраля. Вход бесплатный.

Вход бесплатный.

Где: ул. Пушкинская, 21 а

Время: 11.00–19.00. Продлится до 5 февраля.

"ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БАРБАКАН. РЕТРОСПЕКЦИЯ"

Это выставка о майдановской локации, которая переросла в уникальное явление – место протеста художников. Экспозиция представлена ​​в Галерее протестного искусства (новое помещение Музея Майдана на улице Липской, 16 – Gazeta.ua). Центральным артефактом выставки является воссозданный простор территории Барбакана.

Идейный вдохновитель и сотворец Художественного Барбакана – архитектор Дмитрий Жила сохранил часть тогдашних атрибутов – бочку "Бимбу", каски, художественные плакаты.

Автор: maidanmuseum.org Выставка "Художественный Барбакан. Ретроспекция" будет проходить в Галерее протестного искусства до 20 февраля. Вход – бесплатный.

Вход свободный

Где: ул. Липская, 16

Время: с 11:00 до 19:00 (среда-пятница), с 12:00 до 18:00 (суббота-воскресенье). Выходные дни – понедельник, вторник. Продлится до 20 февраля.

"КРАСНЫЙ ШУМ"

Открывается выставка советского пропагандистского искусства из коллекции Музея истории Киева. Экспозицию посвятили визуальному давлению советской пропаганды на человека, последствия которого наблюдаются по сей день. Экспонаты позволяют увидеть, как происходило искажение украинской истории средствами изобразительного искусства.

Автор: Предоставлено Музееем истории города Киева Выставка "Красный шум" пройдет в Музее истории города Киева. Продлится до 8 марта.

Стоимость билета – 100 грн.

Где: ул. Б. Хмельницкого, 7 (3 этаж)

Время: с 11:00 до 19:00 (вторник-воскресенье), 11:00-16:00 (понедельник). Продлится с 4 февраля по 8 марта.

Выставочный проект "Ночь… Отражение времени" проходит в Киевской картинной галерее. В экспозиции объединили работы современника Анатолия Криволапа, который является "самым дорогим" художником в Украине, и полотна, посвященные ночному пейзажу, за последние 300 лет. Кроме полотен Криволапа показывают Архипа Куинджи, Николая Глущенко, Григория Светлицкого и графику Тараса Шевченко. Мероприятие продлится до 14 февраля.