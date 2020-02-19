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среда, 19 февраля 2020 11:43

Дубилет разоблачил в правительстве схему "предотвращения" подделки лекарств

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Дубилет разоблачил в правительстве схему &quot;предотвращения&quot; подделки лекарств
Дмитрий Дубилет разоблачил в правительстве "удивительную схему". Фото: epravda.com.ua

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился историей об "удивительной схеме" вокруг лекарств, обнаруженной совместно с Министерством экономики.

Об этом со ссылкой на Telegram-канал министра сообщает Эспрессо.

"Организаторы (схемы) уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн. Параллельно мы подали заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами", - говорится в сообщении.

Дубилет напомнил, что правительство вместе с Минфином, Минэкономики и другими органами работает над электронной акцизной маркой.

"Мы вышли на элегантное решение, которое позволит запустить систему без значительных инвестиций как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Сначала мы планируем запустить эту систему на алкоголь, а затем - для лекарств и других групп товаров (не обязательно подакцизных)", - написал он.

По словам Дубилета, "вокруг лекарств история и разгорелась".

"Итак, в прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. Ассоциация в этом заинтересована, так как они приводят к падению продаж. Государство - потому что подделки несут опасность для здоровья граждан и приводят к неплатежам в бюджет. Сначала договорились. Компании, входящие в ассоциацию, обрадовались и потратили около $1 млн на разработку софта, и уже были готовы передавать его государству \", - пояснил он.

И здесь, по его словам, "началось что-то странное".

"Неожиданно государство говорит ассоциации, что разработанный софт все же не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном. Да-да, блокчейн. Как только я вижу где-то в государственных документах блокчейн, мой слух обостряется. Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает компания из Гонконга. Компания утверждает, что разработает софт за 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (вот это компании, которые уже потратили $1 млн на создание софта, наверное, удивились!)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "в Украине было создано ООО, совладельцем которого стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирования, на которые она и должна была разработать этот софт".

"В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, принимавших инвестиционное решение, является близким родственником политика из предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области (там, правда, был не Гонконг, а другой офшор). Интересно здесь все в Кабмине. Что ни день, то новое открытие!" - подытожил Дубилет.

Фамилия "политика из предыдущего правительства" пока не названа.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет для нотариусов ввел дополнительную аутентификацию с помощью Google Authentificator. Это позволит уничтожить рейдерство в этой сфере, считают в правительстве.

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