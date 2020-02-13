Дубилет анонсировал отмену классической прописки

В Украине появится декларативный принцип регистрации. Фото: "Трибуна"

Кабмин планирует отменить прописку граждан и заменить ее декларативным принципом регистрации.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире радио "UA: Суспільне мовлення".

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"Я выскажу свое персональное мнение, потому что этот проект ведет мой коллега Михаил Федоров. То, что мне рассказывала его команда, это в действительности, если не ошибаюсь, голландская практика, когда люди декларативно говорят: "Я по этому адресу живу", - идет сообщение к владельцу соответствующей недвижимости, и он должен подтвердить. Это все можно сделать дистанционно в несколько кликов, и я очень надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано", - заявил он.

Основные государственные органы подключили к сервису check.gov.ua. В частности, к сервису подключили сервисные центры Министерства внутренних дел, миграционной службы, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, центры предоставления административных услуг, услуг в областных государственных администрациях.