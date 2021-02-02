Дожди заменят метели: когда и где ожидать потепления до +12

На большей части территории Украины ожидается потепление. На смену метелям придут дожди. Фото: pixabay.com

3 февраля на большей части территории Украины ожидается потепление до 3-10 градусов тепла.

В юго-восточных областях прогнозируют дожди и сильный ветер до 15-20 м/с. В центре, на севере и в Харьковской области выпадет небольшой снег, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Температура ночью будет колебаться от 0 ...- 6 градусов до -8 ...- 15 градусов в северных областях. Днем воздух может прогреться до 4 градусов тепла, а на Прикарпатье - до 8 градусов выше нуля.

4 февраля Украину снова накроют дожди, а температура будет меняться от -2 ...- 4 градусов в ночное время до 2-8 градусов тепла днем. На крайнем юге, Прикарпатье и Закарпатье столбики термометров могут подняться до 10-12 градусов.

Погода в Украине 2 февраля будут пестрая. Циклон, который сыплет снегом и льет дождями, а временно изменится антициклоном. На севере температура воздуха ночью -7 ... 15 ° С, днем ​​-3 ... 7 ° С.