Дожди с грозами снова накроют Украину

В понедельник, 23 июля, в Украине снова прогнозируются дожди с грозой.
Максимальная температура воздуха поднимется до +31, - об этом пишет Укргідрометцентр.
На западе дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +22 до +25.
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В Закарпатской области воздух прогреется до +29.
На востоке дождь только в Харьковской области, днем столбик термометра поднимется до +30.
В центральной части страны осадки, днем 24-28 градусов тепла.
На севере аналогичная погода, днем температура воздуха составит 23-26 градусов выше нуля.
В южном регионе дожди только в Одесской и Николаевской области, днем от +28 до +31.
В столице Украины предусматриваются кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 16-18, днем 25-27.
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