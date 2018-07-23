Дожди с грозами снова накроют Украину

Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Фото: narodna-pravda.ua

В понедельник, 23 июля, в Украине снова прогнозируются дожди с грозой.

Максимальная температура воздуха поднимется до +31, - об этом пишет Укргідрометцентр.

На западе дождь с грозой, днем ​​температура воздуха будет держаться на уровне от +22 до +25.

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В Закарпатской области воздух прогреется до +29.

На востоке дождь только в Харьковской области, днем ​​столбик термометра поднимется до +30.

В центральной части страны осадки, днем ​​24-28 градусов тепла.

На севере аналогичная погода, днем ​​температура воздуха составит 23-26 градусов выше нуля.

В южном регионе дожди только в Одесской и Николаевской области, днем ​​от +28 до +31.

В столице Украины предусматриваются кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 16-18, днем ​​25-27.

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