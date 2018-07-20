Какую одежду взять с собой в отпуск: советы дизайнеров

Девушки, как правило, начинают собираться в путешествие задолго до назначенного дня. Сколько всего хочется взять, но когда наступает день отъезда, не всегда получается вместить все в сумку.

Украинские производители модной одежды Александра Морик и Виктория Богдан создали свой must have набор одежды для отдыха.

"Чтобы всегда было что носить, а лишние вещи не занимали место, первым делом составьте список вещей, без которых вы не сможете жить. Помните, вещи для путешествий должны быть практичными, сшитыми из тканей, которые не мнутся, удобные и сочетающиеся между собой. Не берите две пары одинаковых вещей, например, две юбки или два платья. Иначе, вы просто не успеете все поносить", – комментируют дизайнеры.

Автор: Виктория Богдан Производители модной одежды Александра Морик и Виктория Богдан

Что точно пригодится – это шорты средней длины. Сейчас на пике популярности шорты в полоску. Выбирайте светлых оттенков. На курорте их можно одеть и на экскурсию, и сходить на пляж.

Автор: Виктория Богдан Шорты в полоску

"Обязательно обращайте внимание на то, в чем вам будет удобно. На отдыхе вы должны расслабиться и не думать о том, что вам жмет, или что на вас не так сидит. Берите только комфортную одежду", – рассказывают Виктория и Александра.

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Юбка – без нее никак не обойтись. Кому-то больше нравится легкий силуэт, кому-то более спортивный вариант.

Автор: Виктория Богдан Юбка

"Если вы в обычной жизни не носите юбки, то не стоит ее брать с собой. На отдыхе вы точно не передумаете и не захотите ее одеть. Возьмите тогда лучше любимое платье или брюки", – делятся дизайнеры.

Что же касается сарафанов и платьев, то некоторые без них не могут жить, а кому-то джинсы лучшая одежда. Но если вы любите платья, то дизайнеры рекомендуют брать с собой легкие и немнущиеся летние сарафаны комфортной длины.

Автор: Виктория Богдан Вечернее платье

Автор: Виктория Богдан Сукня

Автор: Виктория Богдан Сарафан-футляр

"В сарафане можно будет вечером посидеть в ресторане, посмотреть на достопримечательности. Сейчас актуальны сарафаны-футляры с геометрическими рисунками. Если вы же планируете активно посещать рестораны, то обязательно возьмите красивый вечерний наряд", – говорит Виктория Богдан.

Светлая хлопковая рубашка или блузка – эти вещи вам пригодятся, если ваши плечи и руки будут болеть от солнечных ожогов. Важно выбрать правильные цвета, которые бы не привлекали солнце.

Автор: Виктория Богдан Блуза с крылышком

"Хороший вариант белая блузка з крылышком, она хорошо закрывает плечи, фасон выглядит очень стильно и аккуратно. Хорошо подходит под юбку, джинсы, шорты", – комментирует Александра.

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Легкой ветровкой или пиджаком стоит дополнить свой отпускной гардероб на случай непогоды. Берите такой жакет или ветровку, которые подойдут даже под платье. Не возможно наперед предугадать прогноз погоды, поэтому вещь должна быть всегда на экстренный случай.

Автор: Виктория Богдан Жакет

Автор: Виктория Богдан Жакет

"Теплые вещи иногда могут пригодиться в случаи не только непогоды, а если у вас будет ранняя экскурсия или вы поздно вернетесь домой после прогулки. Когда выбираете пиджак, внимательно подбирайте цвет. Он должен быть универсальным, чтобы он подходил под ваш гардероб", – рассказывают создатели бренда.

Кроме одежды, не забудьте купальник, головной убор и самые необходимые вещи: косметичку, маникюрный набор, "мыльно-пенные" принадлежности, а также пляжное полотенце, темные очки, средства личной гигиены и обязательно – защитные крема.

Фэшн-эксперты портала Harper's Bazaar представили подборку из 10 трендовых летних платьев. В них дизайнеры воплотили женственность, кокетливость, обаяние и хрупкость. Эти романтические платья подчеркивают фигуру и придают образу женщины загадочности.