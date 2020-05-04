Дожди с градом и шквалы: синоптики предупреждают о непогоде

5 мая ожидают дожди с грозами и шквалы. Фото: pixabay.com

5 мая по всей Украине прогнозируют дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы.

"В ближайшие 3 суток в Украине кратковременные дожди, грозы, завтра на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с, 6-7 мая в Карпатах мокрый снег", - сообщают в Укргидрометцентре.

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Температура ночью +5...+13°C, днем +2...+19°C, на юге и востоке страны до +22°C; в западных областях ночью +3...+10 тепла, днем +9...+15°C; в Карпатах ближайшие сутки +2...+7°C, в дальнейшем ночью заморозки 0...+3, днем +1...+5°C.

4 мая в Украине ночью местами небольшие, днем ​​везде умеренные кратковременные дожди - местами с грозами. В большинстве западных областей без осадков.