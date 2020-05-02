Тепло и дожди: какую погоду ждать в ближайшие дни

Сегодня в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая, но теплая погода.
Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью на Левобережье без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью температура опустится до 7-12 °. Днем 18-23 °, в западных областях 14-19 °.
В воскресенье в Киеве ожидают кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 10-12 °, днем около 20 °.
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4 мая в Украине ночью местами небольшие, днем везде умеренные кратковременные дожди. Днем местами с грозами. В большинстве западных областей без осадков.
Температура воздуха в западных областях ночью 4-9 °, днем 12-17 °, на остальной территории ночью 8-13 °, днем 18-23 °.
В Киеве 4 мая кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью 11-13 °, днем 18-20 °.
Дожди в начале мая смогут исправить ситуацию с засухой. Они существенно повлияют на будущий урожай.
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