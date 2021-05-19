Дожди понемногу отступают: где завтра будет сухо

В четверг в Украине ожидается дневная температура воздуха +17...23°С, на Западе будет посвежее, +14...18°С.

Дожди не перестанут, однако появится сухая полоса, которая дугой выгнется от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавщину, Днепропетровщину на Запорожье и Крым, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Вдоль этой полосы существенные осадки маловероятны.

"День вышиванки будет красивым не только людьми в красивых орнаментах и цветах, не только сиренью и каштанами, но и красивой погодой. Кто же будет возражать против майского дождя с бриллиантами на листиках", - говорится в сообщении.

Области вне сухой полосы, получат завтра от атмосферы кратковременные грозовые дожди различной интенсивности. При грозах возможны сильные порывы ветра.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В Киеве же 20 мая будет сухо. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18°С.

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На Киевщине и в столице 20-21 мая временами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха прогнозируется около +15...20°С.