Дожди понемногу отступают: где в Украине будет тепло

Погода в Украине будет теплой и солнечной.

Осадки возможны лишь на Прикарпатье, Буковине, а также в Житомире, Киеве, Виннице и Чернигове, сообщает Укргидрометцентр. Дожди местами будут с грозами.

Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +19...27°С. Теплее всего будет на востоке и юге. В западных областях воздух прогреется до +19...21°С. На 1°С теплее будет на Тернопольщине. Жители Востока и юга будут радоваться почти летнему солнышку. Синоптики прогнозируют +22...26°С. А в Херсоне и Запорожье температура воздуха прогреется до +27°С. В центре страны прогнозируют +23...25°С и солнечную погоду.

Автор: Укргідрометцентр

В Киеве 26 мая будет дождливо. Синоптики предупреждают жителей столицы о грозе. Температура воздуха составит +20...22°С.

Прогноз погоды в городах Украины на среду:

Киев, Тернополь, Житомир, – +20...22°С;

Винница – +21...23°С;

Ужгород, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, Луцк и Ровно – +19...21°С;

Одесса, Симферополь, Чернигов – +22...24°С;

Харьков, Днепр, Николаев, Полтава, Луганск – +24...26°С;

Донецк, Кропивницкий, Черкассы, Сумы – +23...25°С;

Запорожье, Херсон – +25...27°С.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.