Дожди понемногу отступают: где в Украине будет тепло

 
Ексклюзивы
1/5
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 387
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 414
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 279
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1215
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 234
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 405
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1342
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 270
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1044
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
6
7
14
5
26 мая: какой сегодня церковный праздник и кому молиться
26 мая: какой сегодня церковный праздник и кому молиться
По Херсонщине промчался торнадо: фото
По Херсонщине промчался торнадо: фото
&quot;Помни, кто ты&quot;: украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
"Помни, кто ты": украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
Выстиранные пакеты и лук в чулках: какие странные привычки были в СССР
Выстиранные пакеты и лук в чулках: какие странные привычки были в СССР
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Видео
Все видео
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный
Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный
Специально для тех, кому "по-русски удобнее". Пакистанец-таксист показал пример владения украинским
Специально для тех, кому "по-русски удобнее". Пакистанец-таксист показал пример владения украинским
Зеленская с Клопотенком готовили школьные блюда
Зеленская с Клопотенком готовили школьные блюда
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 153
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1656
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 999
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
среда, 26 мая 2021 07:21

Дожди понемногу отступают: где в Украине будет тепло

  Комментировать

Погода в Украине будет теплой и солнечной.

Осадки возможны лишь на Прикарпатье, Буковине, а также в Житомире, Киеве, Виннице и Чернигове, сообщает Укргидрометцентр. Дожди местами будут с грозами.

Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +19...27°С. Теплее всего будет на востоке и юге. В западных областях воздух прогреется до +19...21°С. На 1°С теплее будет на Тернопольщине. Жители Востока и юга будут радоваться почти летнему солнышку. Синоптики прогнозируют +22...26°С. А в Херсоне и Запорожье температура воздуха прогреется до +27°С. В центре страны прогнозируют +23...25°С и солнечную погоду.

Автор: Укргідрометцентр
 

В Киеве 26 мая будет дождливо. Синоптики предупреждают жителей столицы о грозе. Температура воздуха составит +20...22°С.

Прогноз погоды в городах Украины на среду:

Киев, Тернополь, Житомир, – +20...22°С;

Винница – +21...23°С;

Ужгород, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, Луцк и Ровно – +19...21°С;

Одесса, Симферополь, Чернигов – +22...24°С;

Харьков, Днепр, Николаев, Полтава, Луганск – +24...26°С;

Донецк, Кропивницкий, Черкассы, Сумы – +23...25°С;

Запорожье, Херсон – +25...27°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пройдут майские грозы. Где ждать дождей

Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дожди понемногу отступают: где в Украине будет тепло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 17174
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 16092
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 6957
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 5382
С 1 июля резко подорожает электроэнергия
С 1 июля резко подорожает электроэнергия Просмотров: 4761
Общество
Гороскоп на 26 мая: как пережить Лунное затмение
Гороскоп на 26 мая: как пережить Лунное затмение
 Просмотров: 225
Приметы 26 мая: куда сегодня опасно ходить
Приметы 26 мая: куда сегодня опасно ходить Просмотров: 270
26 мая: какой сегодня церковный праздник и кому молиться
26 мая: какой сегодня церковный праздник и кому молиться
4
 Просмотров: 387
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину Просмотров: 180
Как поздравить именинников 26 мая - подборка красивых стихов
Как поздравить именинников 26 мая - подборка красивых стихов Просмотров: 117
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
1
Суд снова отменил признание "слуги" Вирастюка нардепом
Голосов: 56333
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть