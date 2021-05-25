Пройдут майские грозы. Где ждать дождей

В среду Украину затронет атмосферный фронт циклона, расположившегося вблизи Скандинавии.

26 мая дожди и периодические грозы вероятны в северных областях страны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Осадки местами пройдут на западе и в Винницкой области, коснуться Черкащины, Кропивницкого с районами и Полтавщины.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Остальная территория будет принадлежать сухой солнечной погоде. Температура воздуха в течение дня составит +19...23°С. На востоке, юге и в большинстве центральных областей предполагается +24...28°С.

В Киеве завтра ожидается периодический дождь с грозой. Температура воздуха - около +20°С.

В дальнейшем же дожди будут чередоваться с прояснениями. Теплее всего будет в восточной части Украины, свежее всего - в западной.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.