Дожди, ливни и мокрый снег: погода не порадует украинцев

В Черкассах пройдет дождь и будет пасмурно. Фото: pixabay.com

8 декабря погода разделит Украину. На западе и севере ожидаются морозы и снегопады, а на остальной территории пройдут дожди, местами - ливни.

В большинстве областей будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня пройдет снег и будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 0°С.

Во Львове и Тернополе в среду также будет снежить, будет пасмурно. Днем в пределах -3°С.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность. Днем термометры покажут -3°С.

В Ровно в среду ожидается снежная, но пасмурная погода, сплошная облачность. Температура днем составит -5°С.

В Хмельницком 8 декабря также будет пасмурно. Ожидается сплошная облачность и дневные -3°С.

В Ивано-Франковске завтра будет сухо, но мрачно. Днем до -2°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°С, будет ясно и безоблачно.

В Черновцах и Виннице в среду - пасмурно, сплошная облачность. Днем до -1°С и снег.

В Житомире в среду также будет снежить. Днем в пределах -2°С и пасмурно.

В Черкассах пройдет дождь и будет пасмурно. Туман и дневные +6°С.

В Кропивницком температура днем поднимется до +6°С. Будет пасмурно, ожидаются переменная облачность и дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха днем до +6°С.

В Одессе 8 декабря - пасмурно, сплошная облачность. Температура днем подскочит до +10°С, но будет дождливо.

В Херсоне и Запорожье в среду днем также потеплеет до +10°С. Пройдут сильные ливни, будет пасмурно и сплошная облачность.

В Николаеве также сплошная облачность и дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +9°С.

В Сумах температура воздуха днем составит +5°С. Будет пасмурно, ожидаются облачность и небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность. Температура днем в пределах +7°С, ливень.

В Днепре завтра пройдет легкий дождь, температура днем до +10°С, небольшая облачность.

В Симферополе в среду также будет небольшая облачность, до +13°С и небольшой дождь.

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8 декабря в Украине продолжат ухудшаться погодные условия. Из-за гололеда на дорогах объявили желтый уровень опасности. Украинцам также советуют сегодня воздержаться от походов на высокогорье в связи со снегопадами и метелями. В горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.