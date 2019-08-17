Дожди и жара: какой будет погода на следующей неделе

В восточных областях метеорологи прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Также в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Фото: Радио Свобода

После жары, которую сменил дождь и прохлада, погода в Украине начнет стабилизироваться.

В субботу, 17 августа, на Левобережье ожидаются дожди, в западных областях будет сухо и солнечно. На Востоке будет тепло - температура воздуха днем ​​поднимется до +25 ... + 27 градусов, а вот в северных регионах будет прохладнее - в Черниговской и Киевской областях дневная температура поднимется до +19 ... + 21 градус.

В восточных областях метеорологи прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Также в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В воскресенье, 18 августа, погода будет практически без изменений - осадки на Леворобережье. В центральной Украине и западных областях - сухо и солнечно. Дожди пройдут в Черкасской области и в Крыму.

В понедельник, 19 августа, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях также будут осадки. Температура воздуха будет в пределах +25 ... + 27 градусов. На остальной территории страны будет солнечная погода, днем ​​обещают от +23 до +31 градуса.

Во вторник, 20 августа, дожди будут преобладать не только на Приазовье, в Крыму и в западных областях. В частности, осадки прогнозируют на Волыни, Ровенской, Львовской, Закарпатской областях и на Прикарпатье. При этом по всей стране будет жарко. Температура воздуха днем ​​будет +27 ... + 33 градуса, ночью от +15 до +19 градусов.

В среду, 21 августа, погода будет без изменений - на Западной Украине, Приазовье и в Крыму будут дожди, а на остальной территории ожидается сухая погода. Днем столбики термометров поднимутся до +30 ... + 33 градуса.

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Народный прогноз погоды

17 августа отмечается день памяти святого преподобного Евдокии (Авдотьи). Дожди в это время идут средь бела дня, без молний и грома. По этому дню судили о будущем ноябре: "Какая Евдокия - такой ноябрь". Если день погожий, ясный, и ноябрь будет погожим, а если пасмурно и дождливо - будет серым и туманным.

18 августа почитается память святого Евстигнея. Ранее в этот день ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, от чего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался. В древности в этот день определяли погоду на декабрь: "Какой Евстигней - такой и декабрь".

19 августа отмечается праздник Преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. В старину заметили, что со Спаса "погода преображается". Погода этого дня указывала на предстоящую осень: "Какой день во Второй Спас, такова и Покрова (14.10)". Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый - мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.

20 августа почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимен-Марины - не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к вылету, то осень будет холодной.

21 августа почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: "Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут", так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, "какие Мироны - такой январь".

17 августа Украина будет одной из самых холодных стран.