Дожди и снегопады: как начнется неделя

Предновогодняя неделя будет со снегом Фото: Днепроград

В понедельник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады. Установится температура до +5°.

"Днем в Украине, кроме восточных областей, умеренный мокрый снег, в южной части с дождем. В западных и южных областях местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют на дорогах гололед.

На востоке почти без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +5°.

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На западе Украины выпадет снег с дождем. Температура до +3°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура до +1°. В центре пройдет снег, температура до +1°.

В предновогоднюю неделю на территории Украины выпадет снег, местами пройдет метель и будет гололедица.