Дожди и снегопады: где в Украине воцарится циклон

Циклон зацепит снегом столицу либо завтра поздно вечером, либо уже ночью. Фото: pixabay.com

Завтра в Украину придет циклон со снегопадами и дождями. Больше всего осадков достанется центральной части, на юго-западе будет сложная ветреная погода.

Вечером 27 января и ночью 28 числа циклон охватит практически все северные области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западных областях и на юго-востоке местами небольшие осадки и облачность.

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На остальной территории Украины-ветер со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

Температура воздуха на Западе в среду днем ожидается -1...3°C. На востоке +3...7°C. На Одесщине и Николаевщине около нуля, на Херсонщине, Запорожье +4...9°C, в Крыму до +10°C. На севере -1...+1°C. В центре около нуля, однако в Днепре с районами еще до +4...6°C.

В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем около нуля. Циклон зацепит снегом столицу либо завтра поздно вечером, либо уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг также будет снежить.

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Порывы ветра 26 января будут достигать 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололед, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель - 1-й уровень опасности, желтый.