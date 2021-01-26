Без света и сообщения: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине на 26 января объявлено штормовое предупреждение. Фото: yavoriv-info.com.ua

В Украине на вторник, 26 января, объявлено штормовое предупреждение.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель - 1-й уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Сильный ветер с порывами 15-20 м/с - 1-й уровень опасности, желтый - прогнозируют в Киеве и Киевской области.

Вследствие непогоды могут быть обесточены отдельные населенные пункты Правобережной Украины. В западных областях возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дороги.

В Украине сегодня, 26 января, во всех областях ожидаются дожди, местами со снегом. Будет на несколько градусов прохладнее.