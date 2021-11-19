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пятница, 19 ноября 2021 12:46

Дожди и штормовой ветер: обновили прогноз на выходные

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В ближайшие выходные в Украине будет тепло.

Для этой поры ожидаются комфортные +7...13°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Неожиданное, но прогнозируемое потепление будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер. Греемся, отбиваемся от ветра, наслаждаемся дождем и вместе отмечаем замечательный праздник - День работников украинской гидрометеорологической службы", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Потепление будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер
Потепление будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер

Дожди удержатся в большинстве областей страны ближайшей ночью и завтра утром. Днем в субботу влажную дождливую погоду прогнозируют в восточной части, на Запорожье, Сумщине и в Крыму. Немного осадков придется и на Карпаты. На остальной территории 20 ноября и в течение 21 ноября - без осадков.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Немного осадков придется на Карпаты
Немного осадков придется на Карпаты

В Киеве в ночь на субботу и утром 20 ноября пройдут дожди. Днем 20 ноября и в воскресенье - без существенных осадков. Завтра в столице - сильный штормовой ветер. Порадует разве что температура воздуха: на выходных около +10°С.

С понедельника-вторника в Украину зайдет очередное похолодание.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

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Дата
19
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