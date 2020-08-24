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понедельник, 24 августа 2020 00:57

Дожди и грозы: Синоптики дали неутешительный прогноз на День Независимости Украины

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Дожди и грозы: Синоптики дали неутешительный прогноз на День Независимости Украины
На День Независимости погода испортится в некоторых регионах страны. Фото: Pixabay

На День Независимости, который отмечается в Украине 24 августа, испортится погода на западе и севере страны, а также в Винницкой области - там ожидаются грозы.

Днем в этих регионах возможны кратковременные дожди и грозы, в западных областях - местами шквалы 15-20 м / с, сообщает Украинский гидрометцентр.

В других регионах осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Средняя температура ночью составит 13 ... 18, в восточной и северо-восточной Украины 9 ... 14 градусов. Днем в западных и северных областях будет в среднем 22 ... 27, на остальной территории 27 ... 32 градуса.

В Киевской области в День Независимости Украины ночью и утром осадков не ожидается. Днем синоптики прогнозируют кратковременный грозу. Температура в Киевской области ожидается на уровне 23 ... 25 градусов.

Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет бабьим летом. Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.

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