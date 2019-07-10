Дожди и грозы: где в Украине испортится погода

10 июля в Украине будет прохладно, местами дожди. Фото: centr.kr.ua

В Украине 10 июля будет прохладная и пасмурная погода.

Ночью в южной части, а днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14°, на побережье морей до 18°; днем +18...+23°, на юге до +26°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о мощной магнитной буре

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+13°, днем около +20°.

До конца этой недели в Украине ожидается ощутимое снижение температуры и кратковременные дожди с грозами. Днем температура в стране максимально поднимется до +24 градусов, а ночью в некоторых регионах предполагается до 9 градусов тепла.