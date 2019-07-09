Рассказали, когда в Украине похолодание отступит

Ночью в некоторых регионах предполагается до 9 градусов тепла. Фото: УНН

До конца этой недели в Украине ожидается ощутимое снижение температуры и кратковременные дожди с грозами.

Днем температура в стране максимально поднимется до +24 градусов, а ночью в некоторых регионах предполагается до 9 градусов тепла, сообщает ТСН.

"Наибольшее количество дождей будет выпадать в западных, северных областях. Уменьшаться будет постепенно к югу и востоку страны", - говорит синоптик Владислав Билык.

Кратковременные дожди с грозами и шквалами прогнозируют по всей территории Украины. Больше всего дожди в западных и северных областях.

Такая погода затянется до 15 июля.

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Лето в этом году будет на месяц короче. Климатологи обнародовали прогноз, по которому осень придет в Украину уже в августе – с дождями и понижением температуры. Поэтому предлагают планировать отпуска на июнь и июль и обязательно брать зонты. Потому что погода будет капризной.