Дождей станет больше: когда ждать похолодания

Завтра в Украине будет тепло, максимальная температура в течение дня ожидается в пределах +20...25°С.
16 сентября самой теплой окажется западная часть страны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Дождей постепенно станет больше, а тепла меньше уже с субботы-воскресенья.
"Четверг всей бабьей силой будет держать для нас хорошую погоду. Дожди пока не решаются нарушать сентябрьскую красивую синоптическую идиллию - везде будет сухо", - говорится в сообщении.
Самым холодным завтра окажется северо-восток. На Сумщине и Харьковщине прогнозируют до +14...18°С.
В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19°С.
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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.
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