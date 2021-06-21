Дождей будет больше: какая погода ожидает украинский в июле

В июле погода будет стабильной, чем в июне. Фото: REUTERS

В июле погода будет стабильней, чем в июне. Температура воздуха будет значительно превышать норму.

Хотя во втором месяце лета будет больше осадков, чем в первом, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Дневная температура воздуха в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. На Востоке и Юге будет более жарко. В течение месяца там будет больше, чем 30 градусов.

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Мощные дожди возможны в начале июля, в десятых числах и в конце месяца. Общее количество осадков в июле достигнет 45 - 50 миллиметров.

Третий месяц лета начнется с большой жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают не так много, на Востоке они будут небольшими и кратковременными. Хотя в других регионах прогнозируют обильные осадки.

Неделя, 21-27 июня, в Украине будет жаркой. Температура воздуха днем ​​достигнет выше 30°. Местами ожидаются дожди и грозы.