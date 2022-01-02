Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 3 января

В Украине 3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица. Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 3 января, ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, порывы ветра до 20 м/с, днем ​​до 7° тепла, ночью до 6° мороза.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в Украине на протяжении суток порывы ветра 15-20 м/с. 3-4 января температура ночью 1-6° мороза, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях 7-12°, на востоке страны до 15° мороза, днем ​​2-7° тепла; в западной части ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°.

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В Киеве и области 3 января ночью мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, температура 2-4° мороза. Днем небольшой дождь, температура 5-7° тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Январь начнется с дождей и мокрого снега. Во всех регионах будет преобладать плюсовая температура.