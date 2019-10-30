"Доведу дело до конца, как бы власть не хотела ее слить", - Соколова о коррупции в Институте рака

Янина Соколова борется с коррупцией в Национальном институте рака. Фото: Facebook

Украинская журналистка Янина Соколова продолжает публичную борьбу с коррупцией в Национальном институте рака.

Требование освободить медицину от подонков она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

В начале сентября Янина Соколова опубликовала сообщение о директоре Национального института рака, в котором выразила мнение, что директор задействована в коррупционных схемах, связанных с медикаментами. Тогда журналистку пригласили на встречу с министром здравоохранения. На которой Зоряна Скалецкая пообещала взять дело под личный контроль. После этого в институте рака назначили и повели аудит. Проверка завершилась 1 октября. По ее результатам Минздрав создал служебную комиссию. Но Минздрав так и не объявил публично о принятых решениях.

А потом "начался сюр". Так, председателем служебной комиссии назначили главу тендерного комитета Института рака, а в ее состав вошли должностные лица учреждения, которые могут быть касаются коррупционных действий.

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"Ну то есть господин Ткаченко проверяет то, к чему сам причастен. А в состав комиссии вошли все должностные лица института, которые отвечают за противозаконную работу НИРа за последнее время ", - комментирует Соколова.

Главного врача Института рака Андрея Безносенко отстранили от работы, при этом директора - нет. Елена Колесник, которую Соколова обвиняют в коррупции, на время расследования находилась на больничном, из которого выходит 4 ноября.

Получить информацию о текущем состоянии дел журналистка также не может.

"Запросы журналистов они отвергают. Мол, не публичная информация. Я набрала министра, чтобы узнать почему и как. Госпожа Звездная трубки не взяла. Зато вечером написала смс, где предложила мне писать письма в пресс-службу Минздрава. И дала контакт человека, с которым общается пресса. Все вопросы к ней. Хотя еще месяц именно этот министр в своем кабинете просила меня помощи разобраться. И обещала держать в курсе ", - говорится в посте.

Янина Соколова обратилась к президенту Владимира Зеленского с требованием принять антикоррупционные меры и навести порядок в самом институте по лечению онкологии в Украине.

"Дать возможность реформаторам заведения развивать больницу и освободить наконец институт от подонков, которые наживаются на чужом горе", - требует Соколова.

Украинская журналистка 35-летняя Янина Соколова 7 месяцев болела раком. Она выложила фото с бритой головой и пост на Facebook, в котором рассказала о своей борьбе с болезнью.