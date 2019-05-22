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среда, 22 мая 2019 12:07

Янина Соколова рассказала о своей борьбе с раком

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Янина Соколова рассказала о своей борьбе с раком
Янина Соколова боролась с раком. Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Украинская журналистка 35-летняя Янина Соколова 7 месяцев болела раком. Она выложила фото с бритой головой и пост на Facebook, в котором рассказала о своей борьбе с болезнью.

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. 7 месяцев назад узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень контрастные.

Пока общество обсуждало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подъсоединенная к аппаратам, нафаршированная катетерами по всему телу и с дырками в животе", - пишет Соколова.

"За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце ".

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Журналистка отметила, что за время лечения продолжала работать и создавать проекты. Призвала украинцев не игнорировать собственное здоровье и не относиться к больным раком, как к "живым трупам". Выразила благодарность украинским врачам, своему другу 44-летнему Валерию Харчишину, который ее поддерживал, и своим родным.

"Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть счастливыми. Даже в этот плохой период", - написала Соколова.

В комментариях люди выражали свое сочувствие и гордость за журналистку.

Украинская журналистка Янина Соколова сняла видеоролик, где в образе Адольфа Гитлера поздравила россиян с наступающим Днем Победы. Журналистка сравнила нацистскую Германию и путинскую Россию и пришла к выводу, что они практически ничем не отличаются.

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