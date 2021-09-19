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воскресенье, 19 сентября 2021 10:01

Достаньте обогреватель: украинцев огорчили прогнозом

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Западные области в воскресенье ждет холод, максимальная температура будет в пределах +7...12°С.

В южной части страны сегодня ожидается +20...25°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На Житомирщине будет +13°С, на Киевщине, Черниговщине +15...16°С, а на Сумщине прогнозируют до +17°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В воскресенье в западных областях Украины будет холодно
В воскресенье в западных областях Украины будет холодно

"Пока есть свободное время, приготовьте сразу домашние штаны с начесом, вытащите из-за шкафа обогреватель, достаньте пуховое одеяло и гуцульские носки. Элегантность пока откладываем на конец месяца", - говорится в сообщении.

На востоке Украины 19 сентября воздух прогреется до +18...22°С. В центральных областях +16...19°С, только в Винницкой области холоднее, +14...15°С. Циклон еще будет нависать. В большинстве областей пройдут периодические дожди. Ветер будет порывистый, преимущественно юго-западный, лишь в западных областях северо-западный.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В большинстве областей Украины пройдут периодические дожди
В большинстве областей Украины пройдут периодические дожди

В Киеве в воскресенье временами дождь и порывистый ветер. В течение дня температура воздуха составит около +15°С.

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Облачная с прояснениями погода сохранится 20-21 сентября. В понедельник пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в юго-западной части без осадков. Температура ночью +5...10°С, в юго-восточной части +9...14°С. Днем в западных и северных областях +8...13°С, в центральных областях +11...16°С, на остальной территории +15...20°С.

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Дата
19
сентября

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