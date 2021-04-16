Дополнительный отпуск и муж в декрете: первая леди прокомментировала новый закон

Это первый важный законодательный шаг для развития ответственного отцовства в Украине. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

15 апреля Верховная Рада приняла законопроект, который предоставляет мужчине право воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском при рождении ребенка. Право на законный больничный для женщины после родов такое нововведение не отменяет.

Кроме того, отныне в Украине в декрет смогут выходить и мужчины, и женщины. Раньше мужчины могли уйти в такой отпуск, лишь при условии, что мать ребенка вышла на работу. Первая леди Елена Зеленская призналась, что очень ждала принятия этого законопроекта. По ее мнению, это первый важный законодательный шаг для развития ответственного отцовства в стране.

"Две недели оплачиваемого отпуска для мужчин при рождении ребенка - много это или мало? Наконец имеем повод поделиться мыслями на этот счет. Парламент во втором чтении проголосовал за законопроект, который предоставляет мужчине право на дополнительный 14-дневный отпуск в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка. Для ребенка - это возможность почувствовать тепло и заботу обоих родителей с первых дней жизни. Для мужчины - возможность поближе познакомиться с ребенком и установить особый Родительский контакт. Для матери – это большая поддержка, а с точки зрения равенства прав – это победа и для мужчин, и для женщин", - написала Зеленская в Instagram.

Также для мужчин или женщин, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет с инвалидностью и для отцов, воспитывающих ребенка без жены, могут сократить продолжительность рабочего дня.

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Родители смогут выбирать форму единовременного пособия "пакета малыша" - получить деньги или вещи.