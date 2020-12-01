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вторник, 01 декабря 2020 12:48

Новый отпуск и мужчины в декрете: какие изменения планирует ввести парламент

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Новый отпуск и мужчины в декрете: какие изменения планирует ввести парламент
После рождения ребенка можно будет взять отпуск на две недели. Фото: unsplash

Для украинцев может появиться 2-недельный отпуск "при рождении ребенка". А выходить в декрет смогут и мужчины, и женщины.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада в первом чтении, пишет "Обозреватель".

После рождения ребенка можно будет взять отпуск на две недели. Сейчас такой перерыв в работе не предусмотрен. Отпуск сможет оформить один из членов семьи:

- мать ребенка;

- муж матери ребенка;

- отец ребенка, который не является человеком, но ведет общий быт с матерью;

- бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один отец.

Право на законный больничный для женщины после родов такое нововведение не отменяет.

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Декретом смогут воспользоваться мужчины.

"По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством", - говорится в законопроекте.

Продолжительность рабочего дня могут сократить для мужчин или женщин, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет с инвалидностью и для родителей, которые воспитывают ребенка без женщины.

"Так, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск с родителей другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком", - говорится в документе.

Мужчины с детьми смогут брать дополнительный отпуск. Если есть двое или больше детей в возрасте до 15 лет или ребенок с инвалидностью, или усыновленный, мужчина или женщина могут оформить дополнительный оплачиваемый отпуск на 10 дней.

Родители смогут выбирать форму единовременного пособия "пакета малыша" - получить деньги или вещи.

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