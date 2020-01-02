Должников алиментов не пускают за пределы Украины

120 тыс. украинцев не могут выезжать за пределы Украины, потому что не оплатили алименты.
Накануне в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске через государственную границу 36-летнему мужчине, который планировал лететь в Дубай, сообщили в прессслужбе Администрации Государственной пограничной службы.
Мужчине пограничники доказали, что решение об отказе в пропуске через госграницу является законным.
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Он был агрессивным и набросился на охранников границы. Составили протокол об административном правонарушении, дело направили в суд.
В Госпогранслужбе советуют гражданам при подготовке к путешествиям интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины.
В Днепре придумали как заставить злостных неплательщиков алиментов вернуть долги собственным детям. Депутаты горсовета решили отправить их на общественные работы.
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