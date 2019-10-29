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среда, 30 октября 2019 04:20

Должников алиментов заставят убирать парки

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Должников алиментов заставят убирать парки
5 канал Днепр: за неуплату алиментов отправят на общественные работы

В Днепре придумали как заставить злостных неплательщиков алиментов вернуть долги собственным детям.

Депутаты горсовета решили отправить их на общественные работы.

"Оплата будет осуществляться почасово. Они будут получать 25 гривен 13 копеек за каждый час работы. За день должны отработать 8 часов. Зарплату они не получат на руки. Деньги за отработанные общественно-полезные работы перечисляют сначала на депозитный счет отдела ГИС, а затем на счет взыскателя, то есть детям, - говорит Gazeta.ua Юлия Запорожец из Управления Государственной исполнительной службы Днепропетровской области. - С начала действия так называемого Закона #Чужих детей не бывает, составили 512 протоколов, по которым должников заставили уплатить алименты. Еще отработали 180 протоколов. Сегодня детям принудительно оплачено более 363 тысяч гривен".

Работу предоставлят с учетом профессии неплательщика алиментов. Но все будут работать в коммунальных предприятиях. В основном они будут заниматься уборкой города.

"Мы предоставим им место работы. Весь необходимый инвентарь дадим. Только, чтобы работали. Будут убирать парк. Работы много. Сейчас очень актуально собирать опавшие листья. Затем упадет снег", - говорит Gazeta.ua главный бухгалтер парка культуры и отдыха "Приднепровский" Ольга Тимченко.

Деньги на зарплату выделят из городской казны. Должны отработать до 360 часов. В Днепре в списке злостных неплательщиков алиментов уже 45 мужчин и одна женщина.

С 1 июля по Украине выросла сумма прожиточного минимума. Соответственно, размер алиментов увеличился. До 6 лет минимальный размер составляет 849 грн. До 18 лет - 1059 грн. Максимальный размер алиментов до 6 лет составляет 16990 грн, а до 18 лет - 21180 грн.

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В Кропивницкому наложили арест на автомобиль за неуплату его владельцем алиментов. Кроме долга в связи с распределением общего имущества бывших супругов, владелец авто задолжал своей бывшей жене алименты на содержание малолетней дочери в 32 тысяч гривен.

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