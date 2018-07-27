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суббота, 28 июля 2018 02:24

Долгожданные премьеры года: какие фильмы покажут в августе

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Долгожданные премьеры года: какие фильмы покажут в августе
В августе покажут фильмы, которые входят в список самых ожидаемых в этом году. Фото: len-journal.ru

В августе покажут фильмы, которые входят в список самых ожидаемых в этом году. Они поражают свои авторсиким составом и сюжетными интригами.

Обычно время лучших кинопремьер приходится на весенний или осенний период, однако летний сезон 2018 года порадовал поклонников не меньше, пишет 24tv.ua.

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"Кристофер Робин"

Американский приключенческое кино режиссера Марка Форстера о маленьком мальчике Кристофере Робине украинцы увидят 2 августа. Трогательный фильм, основанный на книгах Алана Милна о Винни-Пухе. Он является игровой адаптацией франшизы киностудии Walt Disney Pictures.

В сюжете фильма речь идет о том, как мальчик Кристофер Робин, который пережил невероятное количество происшествий с друзьями в Стоакровый лесу, теперь вырос и перестал верить в чудеса. Винни Пух и его компания пытается вернуть мужчину в мир сказки и напомнить ему веселое и детство.

"Мамма Mia! 2"

Долгожданный сиквел мюзикла "Мамма Mia!" 2008 появится в украинских кинотеатрах 9 августа.

Кинокартина Ола Паркера рассказывает о взрослой дочери Донны Софи. Девушка хочет открыть на острове Калокаири семейную таверну в память о ее матери, которая умерла за год до этого, но внезапно узнает, что беременна первенцем.

Софи устраивает вечеринку в честь открытия заведения и одновременно узнает, как сама когда-то появился на свет. Старые знакомые актеры снова встречаются в фильме и наполняют его романтической атмосферой, которая нас очаровала еще в первом фильме.

"Шпион, который меня бросил"

Боевик-комедию "Шпион, который меня бросил" режиссера Сусанны Фогель в Украине презентуют 9 августа.

Сюжет фильма рассказывает о двух лучших подруг Одри и Морган, которые стали участниками шпионской истории. Экс-бойфренд первой из них оказался спецагентом американской разведки и за время своей службы нажил кучу врагов. Именно поэтому двух девушек ждут многочисленные засады, погони через всю Европу и стрельба, однако финал, по словам создателей фильма, будет совсем неожиданный.

"Мэг"

Американский фантастический фильм ужасов режиссера Джона Туртельтаоба "Мэг" покажут 9 августа. Он создан на сюжете научно-фантастической книги 1997 года "Мэг: роман глубокого террора" американского писателя Стива Альтена.

В фильме рассказывается о профессоре палеонтологии Джонасе Тейлоре, который берется за широкомасштабное исследование Марианской впадины. Вместе с напарницей Джекс он узнает о следах существования мегалодона, - доисторического хищника невероятных размеров. Очень скоро их предположения сбываются и между учеными и жителем глубин разворачивается борьба за жизнь.

"Не волнуйся, он далеко не уйдет"

Американский драмедийний фильм "Не волнуйся, он далеко не уйдет" режиссера Гас Ван Сента появится на украинских экранах 30 августа. Он построена на сюжете автобиографической одноименной книги Джона Каллагана.

В фильме речь идет о жизни карикатуриста Джона, который вырос с приемными родителями и с раннего возраста начал пить. В 21 год он попадает в ужасную автокатастрофу, в которой навсегда лишается возможности передвигаться собственными ногами.

После длительной адаптации начинает посещать клуб анонимных алкоголиков и открывает в себе талант карикатуриста. В 27 лет приобретает мировую славу.

За семь месяцев 2017 года в прокат вышло 15 фильмов украинского производства. До конца года состоятся премьеры еще более 20 лент.
В 2010 году, по данным Госкино, в кинотеатрах не было показано ни одного украинского фильма. А в 2016 - их было 30.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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